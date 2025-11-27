Sunway Bhd Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sunway Bhd Registered ließ sich am 26.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sunway Bhd Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 MYR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,65 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,06 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at