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25.08.2026 06:31:29
Sunway Construction Group Bhd Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Sunway Construction Group Bhd Registered hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,08 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 MYR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 1,02 Milliarden MYR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 31,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,48 Milliarden MYR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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