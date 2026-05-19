Sunway Construction Group Bhd Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sunway Construction Group Bhd Registered stellte am 18.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 26,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,02 Milliarden MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,40 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at