25.02.2026 06:31:29
Sunway Construction Group Bhd Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Sunway Construction Group Bhd Registered gab am 23.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,09 MYR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sunway Construction Group Bhd Registered 0,050 MYR je Aktie verdient.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 27,44 Prozent zurück. Hier wurden 1,02 Milliarden MYR gegenüber 1,40 Milliarden MYR im Vorjahreszeitraum generiert.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,280 MYR gegenüber 0,140 MYR im Vorjahr.
Gegenüber dem Vorjahr hat Sunway Construction Group Bhd Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 51,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,34 Milliarden MYR. Im Vorjahr waren 3,52 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.
