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20.11.2026 06:31:28
Sunway Construction Group Bhd Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Sunway Construction Group Bhd Registered präsentierte am 19.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 MYR. Im Vorjahresviertel waren 0,060 MYR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 1,07 Milliarden MYR in den Büchern – ein Minus von 25,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sunway Construction Group Bhd Registered 1,45 Milliarden MYR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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