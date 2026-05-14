SUNWELS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SUNWELS hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,30 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -24,750 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat SUNWELS mit einem Umsatz von insgesamt 7,40 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 19,33 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 51,070 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -29,120 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,19 Prozent auf 28,14 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 26,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at