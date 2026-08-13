SUNWELS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SUNWELS gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 17,17 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -22,350 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SUNWELS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,30 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at