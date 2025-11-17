|
SUNWELS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
SUNWELS stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde auf 24,42 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SUNWELS ein Ergebnis je Aktie von 3,68 JPY vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat SUNWELS im vergangenen Quartal 6,80 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SUNWELS 6,85 Milliarden JPY umsetzen können.
