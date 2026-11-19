SUNWELS hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 20,16 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -24,420 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 6,87 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,80 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at