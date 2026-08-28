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28.08.2026 06:31:29
Sunwoda Electronic: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Sunwoda Electronic ließ sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sunwoda Electronic die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 59,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,24 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,03 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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