Sunyard System Engineering: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sunyard System Engineering gab am 27.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz lag bei 456,7 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 458,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at