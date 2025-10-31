Suominen: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Suominen hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Suominen ein Ergebnis je Aktie von -0,060 EUR vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 99,8 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 111,6 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at