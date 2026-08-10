Suominen: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Suominen lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 105,6 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 99,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at