Supalai: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Supalai präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 THB je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 6,37 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 35,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Supalai 9,84 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at