14.11.2025 06:31:28
Supalai hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Supalai hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0,62 THB gegenüber 1,02 THB je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 35,22 Prozent auf 6,37 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte Supalai 9,84 Milliarden THB umgesetzt.
