Supalai legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Supalai hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Supalai ein EPS von 1,02 THB je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,45 Prozent auf 7,21 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte Supalai 8,84 Milliarden THB umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 2,09 THB je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Supalai 3,17 THB je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 24,12 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 22,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 31,19 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at