Supalai mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Supalai ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Supalai die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,21 THB vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Supalai ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,210 THB in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,34 Prozent auf 3,79 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,63 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at