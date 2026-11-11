Supalai präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Supalai hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,44 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Supalai 0,620 THB je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,61 Prozent auf 5,19 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,37 Milliarden THB gelegen.

Redaktion finanzen.at