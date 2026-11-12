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12.11.2026 06:31:28
Supalai: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Supalai gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 0,44 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Supalai 0,620 THB je Aktie eingenommen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,61 Prozent auf 5,19 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,37 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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