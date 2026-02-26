|
Supalai stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Supalai hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 0,70 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Supalai 1,02 THB je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig standen 7,21 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 18,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Supalai 8,84 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,09 THB für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,17 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,66 Prozent auf 24,12 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 31,19 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
