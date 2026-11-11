Supalai stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Supalai äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,44 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,620 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Supalai in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,19 Milliarden THB im Vergleich zu 6,37 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at