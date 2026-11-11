|
11.11.2026 06:31:29
Supalai stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Supalai äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,44 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,620 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Supalai in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,19 Milliarden THB im Vergleich zu 6,37 Milliarden THB im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!