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14.05.2026 06:31:29
Supalai veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Supalai hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde mit 0,21 THB ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,210 THB, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,34 Prozent auf 3,79 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,63 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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