Supalai: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Supalai hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,87 THB gegenüber 0,570 THB im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Supalai mit einem Umsatz von insgesamt 6,94 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,91 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 0,35 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at