Supalai: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Supalai veröffentlichte am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,70 THB, nach 1,02 THB im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Supalai mit einem Umsatz von insgesamt 7,21 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,84 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 18,45 Prozent verringert.

Supalai hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,09 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,17 THB je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Supalai im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 22,66 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 24,12 Milliarden THB im Vergleich zu 31,19 Milliarden THB im Vorjahr.

