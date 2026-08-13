Supalai: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Supalai hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,87 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,570 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,94 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Supalai einen Umsatz von 6,91 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at