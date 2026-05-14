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14.05.2026 06:31:29
Supalai zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Supalai hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Supalai hat ein EPS von 0,21 THB vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,210 THB auf dem gleichen Niveau gelegen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,63 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,79 Milliarden THB ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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