Super Bakers (India) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Super Bakers (India) ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Super Bakers (India) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,330 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at