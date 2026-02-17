Super Bakers (India): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Super Bakers (India) lud am 14.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 INR. Im Vorjahresviertel hatte Super Bakers (India) 0,340 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at