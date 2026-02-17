Super Crop Safe: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Super Crop Safe präsentierte am 14.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,09 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Super Crop Safe 0,230 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 171,1 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 36,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 125,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at