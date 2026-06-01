Super Crop Safe präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Super Crop Safe veröffentlichte am 30.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 103,9 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 135,9 Millionen INR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,520 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,540 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 531,34 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 453,94 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at