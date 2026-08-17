Super Crop Safe stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Super Crop Safe hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 186,5 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 96,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at