Super Group (SGHC): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Super Group (SGHC) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 611,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Group (SGHC) einen Umsatz von 557,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at