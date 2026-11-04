Super Group LtdShs Aktie
WKN DE: 916112 / ISIN: ZAE000011334
|
04.11.2026 18:40:33
Super Group (SGHC) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Wed, Nov. 4, 2026
Need a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Super Group LtdShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Super Group LtdShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!