Super Group (SGHC) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Super Group (SGHC) hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 23,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Super Group (SGHC) 684,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 579,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at