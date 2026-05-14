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14.05.2026 06:31:29
Super Group (SGHC) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Super Group (SGHC) hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Group (SGHC) 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 612,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 517,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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