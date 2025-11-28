|
Super Hi Internationall hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Super Hi Internationall hat am 26.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 213,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,5 Millionen USD in den Büchern standen.
