Super Hi Internationall legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Super Hi Internationall hat am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 226,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Hi Internationall einen Umsatz von 197,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at