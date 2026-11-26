Super Hi Internationall lud am 25.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,080 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,80 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,67 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at