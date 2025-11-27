Super Hi Internationall: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Super Hi Internationall hat am 26.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,470 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,67 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Hi Internationall einen Umsatz von 1,55 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.at