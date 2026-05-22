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22.05.2026 06:31:29
Super Hi Internationall stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Super Hi Internationall hat am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,160 HKD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,77 Milliarden HKD – ein Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Super Hi Internationall 1,54 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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