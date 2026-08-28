Super Hi Internationall stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Super Hi Internationall gab am 26.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite standen 1,71 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,55 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at