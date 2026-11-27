Super Hi Internationall hat am 25.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 229,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 213,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at