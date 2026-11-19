Super League Enterprise, ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Super League Enterprise, die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,83 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -31,800 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 2,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Super League Enterprise, 2,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at