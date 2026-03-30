Super League Enterprise, hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Super League Enterprise, hat am 27.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Super League Enterprise, hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 113,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -216,000 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,2 Millionen USD – eine Minderung von 6,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,4 Millionen USD eingefahren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 495,480 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Super League Enterprise, ein Ergebnis je Aktie von -1128,000 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Super League Enterprise, 11,34 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,91 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 16,18 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at