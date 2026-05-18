|
18.05.2026 06:31:29
Super League Enterprise, öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Super League Enterprise, lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Super League Enterprise, vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,77 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -120,000 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!