Super League Enterprise, öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Super League Enterprise, lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Super League Enterprise, vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,77 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -120,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at