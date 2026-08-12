Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
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12.08.2026 19:02:57
Super Micro, Lumentum, CoreWeave Earnings Highlight AI Infrastructure Demand; CPI Data Shows Stagflation Risks Remain
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|Lumentum Holdings Inc
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