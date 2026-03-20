NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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20.03.2026 02:38:00
Super Micro co-founder engaged in backdoor scheme to divert Nvidia chips to China, U.S. government says
Shares of Super Micro fall, though the company itself was not named in the federal indictmentWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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