Super Micro Computer-Aktie schnellt nach oben: Kräftiges Gewinnplus und vielversprechender Ausblick

Nachdem Super Micro Computer im Juli bereits vorläufige Zahlen veröffentlicht hatte, wartete der KI-Profiteur nun mit der vollständigen Bilanz für das vierte Quartal auf.

Super Micro verbuchte im abgelaufenen vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 ein EPS in Höhe von 1,62 US-Dollar. Experten hatten mit 0,923 US-Dollar je Anteilsschein gerechnet, nach 0,31 US-Dollar je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz in den vergangenen drei Monaten belief sich laut Mitteilung auf rund 11,12 Milliarden US-Dollar, nach 5,76 Milliarden US-Dollar im Vorjahresviertel. Experten waren im Vorfeld von einem kräftigen Umsatzsprung auf 11,60 Milliarden US-Dollar ausgegangen, in seinen vorläufigen Zahlen hatte Super Micro jedoch bereits nur einen Umsatz nahe der unteren Grenze seiner Prognosespanne von 11,0 bis 12,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.

Im Gesamtjahr verbuchte das Unternehmen einen Gewinn von 3,26 US-Dollar je Aktie. Nach 1,68 US-Dollar je Papier im Geschäftsjahr zuvor, lagen die Analystenprognosen hier bei 2,80 US-Dollar je Aktie. Den Jahresumsatz bezifferte Super Micro auf 39,06 Milliarden US-Dollar. Das lag unter den Analystenschätzungen von 39,54 Milliarden US-Dollar. Im Geschäftsjahr 2025 standen umsatzseitig noch 21,97 Milliarden US-Dollar in den Büchern.

Marge und Umsatzprognose besonders im Blick

Bei Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen im Juli sorgte Super Micro Computer vor allem mit der voraussichtlichen Marge für Begeisterung. So gab das Unternehmen damals an, dass GAAP- und Non-GAAP-Bruttomarge zwischen 15 und 17 Prozent liegen dürften und damit fast doppelt so hoch wie die zuvor prognostizierten 8,2 bis 8,4 Prozent. Tatsächlich betrug die GAAP-Bruttomarge nun 17,5 Prozent und die Non-GAAP-Bruttomarge 17,6 Prozent.

Die Super Micro-Aktie zeigt sich im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 7,37 Prozent höher bei 33,93 US-Dollar.

Rückenwind kommt dabei auch vom ambitionierten Jahresausblick: Super Micro Computer prognostiziert für das Gesamtjahr 2027 einen Umsatz in Höhe von 65,0 bis 72,0 Milliarden US-Dollar. Allein im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 soll der Nettoumsatz im Bereich von 14,5 bis 15,5 Milliarden US-Dollar liegen.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.at