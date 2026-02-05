|
Super Micro Computer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Super Micro Computer hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 0,60 USD. Im letzten Jahr hatte Super Micro Computer einen Gewinn von 0,510 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 123,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,68 Milliarden USD im Vergleich zu 5,68 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
