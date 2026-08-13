Super Micro Computer: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Super Micro Computer hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,24 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,430 CAD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 93,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,39 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 7,97 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,50 CAD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,34 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Super Micro Computer hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 53,98 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 76,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 30,65 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at